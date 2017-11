Diretor executivo de Esportes do COB, Agberto Guimarães representará o COB em encontro em Praga, a partir desta quarta-feira (1º) Heitor Vilela / COB,Divulgação

O comitê executivo do Comitê Olímpico Internacional (COI) retirou parcialmente a suspensão imposta ao Comitê Olímpico do Brasil (COB) no último dia 6 de outubro, após operação da Polícia Federal que apontou suposto envolvimento do então presidente da entidade, Carlos Arthur Nuzman, em um esquema de compra de votos para a escolha do Rio como sede dos Jogos de 2016.

Em comunicado oficial, o COI elogiou as recentes medidas adotadas pelo COB em prol de uma nova governança da entidade.

A entidade permitiu que o órgão retome seu assento nas Assembleias de Comitês Olímpicos Nacionais, como a própria ACNO, associação que reúne os 206 comitês olímpicos do mundo a partir desta quarta-feira (1º) em Praga, na República Tcheca, onde o Brasil será representado pelo diretor executivo de Esportes do COB, Agberto Guimarães.

A decisão desta terça-feira (31) também garante ao COB o direito de participar da Assembleia da Paso (Organização Desportiva Pan-Americana), que ocorre no próximo sábado (4), também em Praga, assim como de quaisquer outros eventos e reuniões internacionais.

Confira a nota emitida pelo COI

Decisão do Comitê Olímpico Internacional a respeito do Comitê Olímpico do Brasil

Através de uma teleconferência realizada hoje, o Comitê Executivo do COI decidiu:

Que o Comitê Olímpico do Brasil (COB), temporariamente suspenso pelo COI, poderá voltar a exercer seus direitos como membro das associações dos CONs. Esta medida específica foi revogada hoje pelo Comitê Executivo do COI. A decisão permitirá ao COB participar, em especial, das reuniões da ANOC e da PASO, que serão realizadas em Praga esta semana.

No entanto, todas as outras medidas tomadas pelo Comitê Executivo do COI, em 6 de outubro de 2017, como parte da suspensão provisória continuam em vigor.

Desde que esta decisão foi tomada, o COB mostrou-se disposto a colaborar e tomou uma serie de medidas em relação às preocupações do COI.

Particularmente, o COB decidiu:

1. Realizar uma Assembleia Extraordinária em 11 de outubro de 2017, durante a qual as seguintes decisões/resoluções foram tomadas:

- Aceitar e confirmar a renúncia definitiva do Sr. Carlos Nuzman às suas funções como Presidente do COB e a quaisquer outras funções no mesmo;

- Confirmar o Vice-Presidente Paulo Wanderley Teixeira como novo Presidente do COB pelo período restante do mandato; e

- Analisar e revisar em breve os estatutos e a governança do COB.

2. Conduzir uma análise específica da situação interna e das contas do COB entre 2008 e 2010, com o objetivo de garantir que o COB, na qualidade de pessoa jurídica, não foi envolvido, por qualquer forma, nas alegações/acusações que pesam sobre o Sr. Nuzman na presente investigação conduzida Ministério Público Federal do Brasil.

Neste sentido, o COB – em conjunto com um auditor independente – já realizou uma investigação preliminar que confirma que as contas do COB foram devidamente auditadas e aprovadas pela sua Assembleia Geral e que, até esta data nenhum indício foi encontrado relacionado à investigação que está atualmente em curso contra o Sr. Nuzman.

Ademais, o COB decidiu realizar uma análise cuidadosa das auditorias realizadas durante este período, e precisa de algum tempo para finalizá-la juntamente com o auditor.