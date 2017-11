Cinco dias após sofrer uma virada incrível e ser eliminado na semifinal da Libertadores pelo Lanús , o River Plate tem outro grande desafio pela frente. Desta vez pelo Campeonato Argentino, a equipe de Marcelo Gallardo recebe no Estádio Monumental de Nuñez o Boca Juniors, às 19h5min deste domingo (5). O canal por assinatura Fox Sports 2 anuncia a transmissão do Superclássico.

Com 12 pontos, o River Plate começou a rodada na 9ª posição. Também por priorizar a Libertadores, a equipe não vence há quatro jogos. Aos poucos, os jogadores e a torcida vão assimilando a histórica eliminação e voltando as suas atenções ao campeonato nacional.

– Temos a possibilidade de jogar uma partida que nos permita lavar a alma. O melhor que poderia acontecer com a gente é este jogo de domingo – disse Gallardo, que provavelmente não poderá contar com o meia Enzo Pérez, que se machucou na partida contra o Lanús, na última terça-feira.

Após a disputa de sete rodadas, o Boca Juniors é o líder isolado, com 100% de aproveitamento. A equipe comandada pelo ex-atacante Guillermo Schelotto sofreu apenas um gol e marcou 19. Por conta da boa campanha, o treinador afirmou que um empate, mesmo com o Superclássico ocorrendo na casa do seu maior rival, seria um mau resultado.