Liderado por George Springer, Astros conquistou a World Series sobre o Dodgers Kevork Djansezian / Getty Images/AFP

Após 55 anos na fila, o Houston Astros é campeão da World Series da Major League Baseball (MLB). No jogo 7 da série, o time texano bateu o Los Angeles Dodgers, na noite de quarta-feira (1), por 5 a 1, e conquistou o título inédito na história da franquia. Em todo este período, essa foi a segunda final do Astros na história da MLB. A primeira foi em 2005, quando a equipe foi varrida na série contra o Chicago White Sox.

O decisivo jogo 7 da final da MLB destoou das outras partidas da série, em que as duas equipes demonstraram equilíbrio nos embates. No duelo de quarta, o Astros dominou a maior parte do jogo e não permitiu o avanço do ataque do Dodgers. Com o triunfo do Astros, o Estado da estrela solitária conseguiu seu primeiro título de World Series — o Texas Rangers disputou duas séries mundiais, mas perdeu nas duas oportunidades.

O jogo

O Astros mostrou a que veio logo nas duas primeiras entradas do jogo. No primeiro inning, o time texano abriu o placar após boa sequência da parte alta do lineup da equipe. George Springer chegou na segunda base com uma rebatida dupla contra o arremessador do Dodgers no jogo, Yu Darvish. Em seguida, Springer aproveitou erro da defesa do time da casa e cruzou o home plate. Alex Bregman chegou na segunda base após o vacilo do Dodgers. Em seguida, Bregman roubou a terceira base. Jose Altuve foi eliminado por groundout, mas Bregman aproveitou para anotar a segunda corrida do Astros. No montinho pelo Astros, Lance McCullers Jr. foi inconsistente nos arremessos na primeira entrada, mas conseguiu sair do turno sem ceder corridas.

O pesadelo do time da casa voltou no segundo inning. Na ocasião, o ataque do Astros seguiu castigando Darvish. Brian McCann, por meio de walk, e Marwin Gonzalez, com uma dupla, chegaram em base. McCullers Jr. foi eliminado por groundout, mas McCann conseguiu anotar corrida: 3 a 0 para os visitantes. Com Gonzalez em base, Springer conseguiu um home run de duas corridas, aumentando a vantagem do Astros no jogo para 5 a 0. Após o ataque explosivo do time texano, Darvish saiu de campo para a entrada de Brandon Morrow.

No montinho pelo Astros, McCullers Jr. não inspirava confiança, mas seguia sem ceder corridas. Para frear o ataque do adversário no duelo, o manager do Dodgers, Dave Roberts, colocou seu ace, Clayton Kershaw, nos arremessos na terceira entrada. O pitcher saiu ileso do inning. Na parte baixa da terceira entrada, McCullers Jr. saiu do jogo após ceder duas bases ao Dodgers. Brad Peacock entrou em seu lugar, conseguindo as eliminações necessárias para fechar o inning.

Kershaw e Peacock saíram ilesos da quarta entrada. No quinto inning, o ace do Dodgers também fechou a porta na cara do Astros. Já no lado do time visitante, Peacock deixou dois adversários chegarem em base e foi substituído por Francisco Liriano, que dividiu o resto da entrada com Chris Devenski. Ambos barraram o ataque adversário.

No sexto inning, Kershaw viu seus rivais lotarem as bases, mas conseguiu sair ileso. Na parte baixa da entrada, Charlie Morton entrou no montinho pelo Astros. Na oportunidade, o Dodgers esboçou reação no embate. Andre Ethier rebateu uma simples e impulsionou Joc Pederson, que descontou uma corrida no placar: 5 a 1. No entanto, Morton se recuperou no turno, eliminando o restante do lineup do Dodgers.

O fechador do Dodgers, Kenley Jansen, entrou no sétimo inning. O closer cedeu uma base por walk, mas conseguiu forçar a eliminação de três rebatedores. Pelo Astros, Morton saiu da entrada sem ceder rebatidas, eliminando três adversários em sequência. Jansen saiu do jogo na oitava entrada, dando lugar a Alex Wood, que não cedeu corridas na oportunidade. Na parte baixa do inning, Morton voltou para o jogo e conseguiu mais três eliminações seguidas _ uma por strikeout. Wood também fechou a entrada sem permitir mudança no placar.

Com a boa sequência de arremessos, Morton seguiu no montinho pelo Astros no nono e último inning. Repetindo o bom retrospectos dos turnos anteriores, Morton conseguiu mais três eliminações, uma atrás da outra, garantindo o primeiro título de World Series do Astros. George Springer foi eleito o MVP (jogador mais valioso) da World Series. O outfielder rebateu cinco home runs na série mundial.

História

O Houston Astros nasceu em 1962, com o nome de Houston Colt .45s. A equipe recebeu o nome atual em 1965. Em seus 55 anos de história, o time texano teve três casas: o Colt Stadium, de 1962 a 1964, o Houston Astrodome, de 1965 a 1999, e o Minute Maid Park, que é o estádio oficial da franquia desde 2000.