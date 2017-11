Se tem alguém que sabe "consagrar" Robinho, este é Elano. Juntos, eles foram bicampeões brasileiros pelo Santos e também foram parceiros no Manchester City, da Inglaterra. Mas neste sábado, às 17h, na Vila Belmiro, eles se enfrentarão de um jeito diferente. Pela primeira vez, serão adversários sendo um deles o treinador.

Comandante do Peixe nas últimas sete rodadas do Brasileirão, Elano tem a missão de fazer o time voltar a vencer após a derrota no clássico para o São Paulo. Além disso, terá que parar um ataque formado por Cazares, Fred e... Robinho.