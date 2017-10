Robert ATANASOVSKI / AFP

O brasileiro Willian José voltou a se destacar com a camisa da Real Sociedad. Na Macedônia, a equipe basca meteu 6 a 0 no Vardar, com quatro gols do brasileiro. Oyarzábal e De La Bella completaram o marcador. No outro jogo do Grupo L, o Zenit fez 3 a 1 no Rosenborg, com três de Rigoni.

O Zenit lidera a chave, com nove pontos. A Real Sociedad tem seis, enquanto o Rosenborg soma três. O Vardar ainda não pontuou e se encontra em uma posição para lá de delicada em busca de uma vaga na próxima fase.

A Real Sociedad matou a partida no primeiro tempo. Aos 12, Oyarzábal aproveitou cobrança de escanteio e abriu o placar. Depois, veio o show de Willian José. O brasileiro fez o segundo após passe de Canales. No terceiro, recebeu na entrada da área e finalizou no canto, sem chances para o goleiro Gacevski.

Apesar da grande vantagem na partida, Willian José queria jogo. E continuou o seu show particular no segundo tempo. Logo aos dez, Espinosa cruzou da direita e o brasileiro testou para o chão. Logo em seguida, a Real Sociedad imprimir mais pressão e vazou pela quinta vez o Vardar, novamente com o camisa 12, aproveitando corte errado da defesa. No fim, De La Bella fechou a conta para os espanhóis.