Do trio da Tempestade Brasileira no páreo, Gabriel Medina é o que tem mais chances de desbancar o atual campeão mundial e líder do Mundial, o havaiano John John Florence, que só depende de seu desempenho para assegurar o bi (veja quadro abaixo). Terceiro colocado no ranking, o surfista de Maresias chega ao litoral português embalado pela conquista da última etapa, no último sábado, na França.