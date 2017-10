O Tottenham goleou o Liverpool por 4 a 1, neste domingo em Wembley, e somou três pontos que permitem igualar em pontos o segundo colocado Manchester United, a cinco pontos do líder Manchester City.

O atacante Harry Kane foi mais uma vez o grande destaque do Tottenham, anotando dois gols (4 e 56 min) e uma assistência, enquanto o sul-coreano Son Heung-Min (12) e Dele Alli (45+3) completaram o placar.

Os Spurs do técnico argentino Mauricio Pochettino, que vinham de empate no meio de semana com o Real Madrid em pleno Santiago Bernabéu, pela Liga dos Campeões, mostrou novamente estar vivendo grande fase, somando uma quarta vitória consecutiva na Premier League.