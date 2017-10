Após o tropeço de sábado no Bento Freitas, a tabela indica 3 jogos terríveis na sequencia: Oeste e Figueirense fora e o embalado Paraná Clube, na Baixada. E o 1x1 de sábado contra o Santa Cruz, que integra a zona do rebaixamento? a coisa não começou boa já na polêmica escalação do Clemer: o volante Itaqui, que tem características importantes principalmente o chute potente de media distância, ficou no banco. O escolhido foi Nem, de fraca atuação. Rafinha, que tem sido mais efetivo que Calyson, até por ter mais ritmo de jogo, também ficou no banco. Parece que não está 100% devido a um problema no pé. Bem, na minha opinião, um time sempre deve sair jogando com os melhores.