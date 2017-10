EC São José / Divulgação

O título da Copa Paulo Sant'Ana ratificou uma tendência do São José: Rafael Jaques, o condutor da conquista, foi efetivado no cargo para o Gauchão de 2018. Ele já está trabalhando na montagem do grupo de jogadores para a competição.

Duas contratações estão encaminhadas. A ideia é buscar mais cinco ou seis nomes. A base do time é a que levantou o caneco no Passo D'Areia.

— Fico feliz pelo reconhecimento do clube. A sensação do título é a de dever cumprido, de alívio. Mas certamente cansa mais a cabeça vencer como treinador. Passo o tempo todo trabalhando, vendo jogos nossos, dos adversários, montando treino, pensando em atletas, é um desgaste. Mas é um ótimo momento — comemorou Jaques, que é campeão logo em sua estreia no profissional.

Ele atribuiu o título à compreensão do grupo sobre os treinos da semana.