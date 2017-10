Com direito a goleada, o São José conquistou neste domingo a Copa Paulo Sant'Ana. No Passo D'Areia com um bom público, o time da Capital fez 3 a 0 no Aimoré e reverteu a derrota do jogo de ida. De quebra, garantiu lugar na Série D de 2018. O clube de São Leopoldo fica com a vaga na Copa do Brasil.