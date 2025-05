Bayern cede empate nos acréscimos contra Leipzig (3-3) e título da Bundesliga é adiado

O Bayern de Munique deixou a vitória escapar nos acréscimos na partida deste sábado (3) contra o RB Leipzig, mas pelo menos conseguiu garantir um ponto que o deixa a um passo do seu 34º título da Bundesliga.

Com 76 pontos, o Bayern está nove pontos à frente do Bayer Leverkusen (67), que tem três jogos restantes, o primeiro no domingo às 12h30 (horário de Brasília) em Freiburg.

O gigante de Munique, no entanto, tem um saldo geral de gols muito favorável (o primeiro critério para decidir um possível empate final no número de pontos) em comparação com o Leverkusen, o atual campeão: 61 contra 31.

Dessa forma, 76 pontos seriam suficientes para conquistar o título.

Se o time comandado por Xabi Alonso não conseguir vencer o Freiburg, o título matematicamente irá para o Bayern, que terá sua próxima chance no próximo sábado, na Allianz Arena, em Munique, contra o Borussia Mönchengladbach. A equipe comandada pelo técnico Vincent Kompany precisará então de um empate para erguer o troféu.

Neste sábado, o Leipzig abriu uma vantagem de 2 a 0 com gols de Benjamin Sesko (11') e Lukas Klostermann (39'). No segundo tempo, o Bayern conseguiu empatar em poucos segundos por meio de Eric Dier (62') e Michael Olise (63'). Leroy Sané parecia ter marcado o gol do título na reta final (83'), mas o atacante dinamarquês Yusuf Poulsen (90'+5) empatou e adiou a festa (quase) inevitável do Bayern.

--- Jogos da 32ª rodada do Campeonato Alemão (horário de Brasília):

- Sexta-feira:

Heidenheim - Bochum 0 - 0

- Sábado:

Union Berlin - Werder Bremen 2 - 2

B. Mönchengladbach - Hoffenheim 4 - 4

RB Leipzig - Bayern de Munique 3 - 3

St Pauli - Stuttgart 0 - 1

(13h30) Borussia Dortmund - Wolfsburg

- Domingo:

(10h30) Augsburg - Holstein Kiel

(12h30) Freiburg - Bayer Leverkusen

(14h30) Mainz - Eintracht Frankfurt

Classificação: Pts J V E D Gp Gc SG

1. Bayern de Munique 76 32 23 7 2 93 32 61

2. Bayer Leverkusen 67 31 19 10 2 66 35 31

3. Eintracht Frankfurt 55 31 16 7 8 62 42 20

4. Freiburg 51 31 15 6 10 44 47 -3

5. RB Leipzig 50 32 13 11 8 51 45 6

6. Borussia Dortmund 48 31 14 6 11 60 49 11

7. Mainz 47 31 13 8 10 48 39 9

8. Werder Bremen 47 32 13 8 11 50 56 -6

9. B. Mönchengladbach 45 32 13 6 13 55 54 1

10. Stuttgart 44 32 12 8 12 57 51 6

11. Augsburg 43 31 11 10 10 33 42 -9

12. Wolfsburg 39 31 10 9 12 53 48 5

13. Union Berlin 37 32 9 10 13 33 47 -14

14. St Pauli 31 32 8 7 17 26 37 -11

15. Hoffenheim 31 32 7 10 15 44 62 -18

16. Heidenheim 26 32 7 5 20 33 60 -27

17. Holstein Kiel 22 31 5 7 19 45 74 -29

18. Bochum 22 32 5 7 20 30 63 -33

./bds/tba/iga/dr/aam