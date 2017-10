Damião foi comprado ao Inter pelo Grupo Doyen em 2013 Ricardo Duarte / Inter,Divulgação

Um dos maiores imbróglios do Santos nos últimos anos está próximo de chegar ao fim. Nos bastidores, se encaminha um acordo para liquidar uma dívida de 23 milhões de euros (R$ 83 milhões) com o fundo de investimentos maltês Doyen Sports, parceiro do clube nos anos de 2013 e 2014.

O grupo de investimentos no futebol, que é gerenciado em um escritório em Londres, cobra o valor integral baseado em empréstimos, percentuais de jogadores e multas. Se confirmado o acordo, transações referentes a 35% do atacante Geuvânio, 20% de Gabigol, 20% de Daniel Guedes, 50% de Felipe Anderson deixarão de ser discutidas na Justiça. Até então, as duas partes tinham uma demanda arbitral mediada no Centro de Arbitragem e Mediação (CAM).

No valor, também está incluído o empréstimo de R$ 42 milhões no fim de 2013 para o Santos comprar o atacante Leandro Damião, R$ 5,5 milhões para a compra de Lucas Lima, os quais não foram utilizados para a negociação, o que fez com que o Doyen tivesse que adquirir 80% dos direitos do meia.

A multa de de R$ 8 milhões que consta no contrato de Lucas Lima, caso não seja vendido até novembro deste ano, também seria perdoada assim que houver a assinatura do acordo. As negociações foram feitas em Barcelona, na Espanha, e em Londres pelo menos três vezes pelo presidente santista Modesto Roma Júnior, junto do superintendente administrativo Osvaldo Ribeiro e de representantes do escritório de advocacia Bonassa Bucker.

Representando o Doyen Group, que engloba Doyen Sports, esteve, principalmente, Arif Arif, cazaque filho de um dos quatro irmãos fundadores do grupo e quem comanda os investimentos em futebol do fundo de investimentos. A prioridade do grupo no momento é resgatar parte do dinheiro investido no Brasil, já que muitos dos investimentos no país não deram retorno, como foram os casos de Leandro Damião, Lucas Lima, Marcelo Cirino e Douglas Coutinho.

No caso dos dois atletas do Santos, era esperado que Leandro Damião fosse vendido por um valor superior ao de R$ 42 milhões até o fim de 2018. O mesmo era previsto com Lucas Lima que ao fim de 2017 não terá mais vínculo com o Doyen. No acordo que está sendo feito, o Santos deverá pagar R$ 83 milhões em três parcelas anuais até o fim de 2019, ou seja, uma ainda neste ano.

Além da compra de Leandro Damião, a mais cara da história do santos, a venda de parte dos direitos de Daniel Guedes, Geuvânio e Gabigol no fim de 2014 gerou polêmica no clube. O motivo principal e contestado por conselheiros foi a legitimidade da transação, já que no estatuto do clube é proibida a compra e a venda de direitos econômicos três meses antes de uma eleição presidencial. Nenhuma das partes confirma a existência do acordo, devido ao sigilo das ações judiciais em andamento.

Inter deseja a permanência de Leandro Damião

Enquanto o Santos tenta quitar o débito com o Grupo Doyen, o Inter sonha ter Damião por bem mais além de junho de 2018, quando se encerrará o seu empréstimo. O vínculo de Leandro Damião com o Santos vai até 31 de dezembro de 2018. Assim, quando o jogador tiver o seu contrato de cessão encerrado, ele ingressará no período de seis meses antes do fim de seu vínculo e poderá assinar um pré-contrato com um novo clube. Até com o Inter. O camisa 22 foi vendido pelo Inter ao Grupo Doyen em dezembro de 2013, por R$ 41,8 milhões - a maior negociação da história do clube - e colocado no Santos, o dono de seus direitos federativos.

Para convencer Damião a ficar em definitivo no Beira-Rio, o Inter aposta em sua nova boa fase, na idolatria que os colorados têm pelo atacante, além de o projeto de recolocar o clube na Libertadores de 2019. Ao deixar Porto Alegre, Damião jamais alcançou o mesmo sucesso. No Inter, ele é o 14° goleador da história do clube, com 95 gols. À frente dele está Christian, com 98. O assunto não será tratado em público, mas, desde já, com a vaga à Série A encaminhada, o Inter trata de convencer Damião a permanecer.