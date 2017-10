Saio de Criciúma triste e indignado com o que presenciei no Heriberto Hülse . Este câncer chamado machismo tem que acabar. A colega Júlia Goulart, da Rádio Galera, foi vítima de ofensas machistas nojentas e de baixo calão de parte significativa da torcida do Inter presente.

Foram muitos torcedores. Não foram meia dúzia. Foram muito mais. Ela e o colega dela filmaram. Dá para identificar vários deles. Todos na torcida do Inter. A torcida do Criciúma não tinha nada a ver.

Me abalou e me doeu na alma presenciar aquilo. E sei que isso não é nem perto do que sentiu a Júlia e do que sentem as mulheres todos os dias com essa praga.