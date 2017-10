O Barcelona tem um trunfo para alcançar a tão almejada renovação contratual de Messi. A Rádio Catalunya informa que o clube está em negociações adiantadas para a venda de naming rights do Camp Nou, que pode render até 340 milhões de euros (R$ 1,3 bilhão) aos cofres blaugranas e ajudar na renovação do craque argentino.

A empresa catalã Grifols (fabricante de produtos farmacêuticos) é quem está próxima de firmar acordo com o Barcelona. Além de colaborar para a extensão de vínculo de Messi, que atualmente expira em junho de 2018, o valor também seria utilizado para reformar parte das reformas do estádio, cujo orçamento está na casa dos 600 milhões de euros (R$ 2,3 bilhões).

Messi, por sua vez, receberia 90 milhões de euros (R$ 345 milhões) para assinar um novo contrato. O negócio com a multinacional espanhola pode ser concretizado até o início de janeiro, de acordo com a emissora. Assim, o lendário estádio, durante 30 anos, seria rebatizado de "Nou Camp Grifols".

Por falar no Barcelona, o time de Ernesto Valverde visita o Athletic Bilbao neste sábado, às 16h45 (de Brasília), em duelo válido pela décima rodada do Campeonato Espanhol - onde o Barça lidera, com quatro pontos de vantagem.