O atacante brasileiro Neymar, do Paris Saint-Germain, foi suspenso por um jogo pela expulsão na partida contra o Olympique de Marselha (2 a 2), no último domingo, anunciou nesta quinta-feira a Liga francesa.

Neymar ficará de fora da partida contra o Nice, nesta sexta-feira. Em Marselha, o brasileiro foi expulso por receber um segundo cartão amarelo, após um desentendimento com o argentino Lucas Ocampos. O atacante recebeu um segundo jogo de suspensão, mas que só será cumprido em caso de reincidência.

Comprado junto ao Barcelona pelo valor recorde de 222 milhões de euros, Neymar anotou 7 gols e 5 assistências em oito jogos no Campeonato Francês. O PSG é líder do Campeonato Francês com quatro pontos de vantagem sobre o Monaco.