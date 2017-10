O juiz Marcos Begolin decidiu na noite desta terça-feira suspender a divulgação do filme "O Milagre de Chapecó", que conta a história da Chapecoense. A produção é da Trailer Ltda, com sede no Uruguai, sob o comando do documentarista Luiz Ara. A ação com o pedido de suspensão é do próprio clube que alega ter feito parceria com a empresa para a produção de um roteiro sobre a história do time. No entanto, pelo trailer divulgado nos últimos dias, o filme foca no acidente aéreo ocorrido em 29 de novembro do ano passado, onde 71 pessoas morreram na Colômbia.