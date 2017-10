Radar Esportivo

O gaúcho Vinícius Zanon, do Santa Maria Soldiers, foi convocado para o amistoso entre a Seleção Brasileira, Brasil Onças, que vai enfrentar a Argentina, no dia 16 de dezembro, no estádio Mineirão.

Reprodução

O técnico Gabriel Mendes realizou a convocação dos 45 nomes na manhã desta terça-feira (24). Zanon tem 27 anos, 108kg e vai atuar como defensive end e defensive tackle. O atleta do Soldiers é um dos mais experientes do esporte no Brasil.

Em contato com Zanon, o atleta falou sobre para o site GaúchaZH, sobre a responsabilidade em representar o estado:

- É um peso muito grande. Assim como no passado o Rio Grande do Sul vai com um número muito reduzido na quantidade de atletas, apesar de toda a evolução do esporte aqui. Isso me bota na posição de representar esse estado, com toda a qualidade técnica que existe.

Além da convocação, o presidente da Brasil FA, Bruno Guilherme, informou que o amistoso terá transmissão da ESPN, canal que atualmente detém os direitos de transmissão da NFL para o Brasil com exclusividade.