André Ávila / Agencia RBS

Serão disputadas neste domingo (15) as partidas de volta das semifinais da Copa Paulo Sant'Ana. Os jogos Cruzeiro x São José e Aimoré x Pelotas decidem os finalistas da competição e também os representantes gaúchos em duas competições nacionais do ano que vem: Série D e Copa do Brasil.

O primeiro confronto é o clássico Ze-Cruz, com expectativa de mais de mil torcedores. Às 16h30min, no Vieirão, em Gravataí, o Cruzeiro, que venceu a ida por 2 a 1, tem a vantagem de poder empatar ou até perder por 1 a 0 para avançar.

— A vantagem só pode ser usada no final do jogo. Temos que jogar do mesmo jeito que nos deu a melhor campanha até agora, buscando a vitória, sem pensar no resultado do primeiro jogo — disse Claiton, técnico do Cruzeiro.

Para o São José, servem vitórias por dois ou mais gols de diferença, ou por um a partir do 3 a 2 (4 a 3, 5 a 4 etc.). Se vencer por 2 a 1, leva a disputa para os pênaltis.

— Vamos conseguir esse resultado se mudarmos a atitude do primeiro jogo e formos mais fortes — comentou o técnico do Zequinha, Rafael Jaques.

O outro jogo é às 17h. No Cristo Rei, em São Leopoldo, é esperada uma invasão de torcedores do Pelotas, que deixaram a cidade no sul do Estado desde cedo neste domingo, para encontrar o Aimoré, que estreia Arilson como técnico do time profissional. O otimismo pelotense se explica: no jogo de ida, vitória por 2 a 0. Assim, a equipe pode perder por até dois gols de diferença desde que também marque.

— Nossa equipe pratica sempre o jogo ofensivo. Fizemos gols em todos os jogos da Copa. Não podemos mudar este estilo agora — analisou o técnico do Pelotas, Thiago Gomes.

No Aimoré, Arilson remobilizou o grupo de jogadores lembrando de uma virada semelhante com o Inter. Em 1997, o time havia levado 2 a 0 do Santos na Vila Belmiro e buscou o 2 a 0 no Beira-Rio, classificando-se nos pênaltis.

— Confio no time. Se não confiasse, nem teria assumido. Senti o grupo otimista e preparado para conseguir a vitória — comentou Arilson, que fez um acordo com o clube do Vale do Sinos até o final da Copa.

— Falei para eles: "dependo de vocês para ter um ou três jogos".