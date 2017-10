Santo André / Divulgação

O zagueiro Domingos, que jogou no Grêmio em 2005, está de volta ao futebol brasileiro. Depois de cinco anos no Al-Kharitiyath, do Catar, o defensor assinou contrato com o Santo André para disputar o Campeonato Paulista da próxima temporada.

— Fico feliz em voltar pro Brasil, voltar a jogar o Paulistão. A expectativa é a melhor possível. Conversando com o presidente, com a diretoria e com o treinador Sérgio Soares, acreditamos que podemos montar um time competitivo, que pode brigar pela classificação. Sabemos que é um campeonato curto, mas juntos podemos sonhar alto — disse Domingos, na apresentação.