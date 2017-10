O jantar-show beneficente "Kuba, estamos contigo", que tinha o objetivo de angariar fundos para a realização da cirurgia bariátrica do jornalista Jairo Kuba, foi um sucesso e reuniu personalidades da imprensa esportiva do Estado na noite desta segunda-feira.

Através da iniciativa do narrador Pedro Ernesto Denardin, em parceria com a Associação dos Cronistas Esportivos Gaúchos (ACEG) e da Federação Gaúcha de Futebol, foi possível a realização do evento, na sede da FGF.