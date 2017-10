Rodrigo Gazzanel / Corinthians,Divulgação

Balbuena não garante que permanecerá no Corinthians na próxima temporada. Com contrato até o fim de 2018, o zagueiro recebeu uma proposta da diretoria alvinegra para renovar por mais quatro anos. Porém, por conta da reta final do Brasileirão, ele diz não pensar em seu futuro por enquanto.

Nesta sexta-feira, Balbuena concedeu entrevista coletiva após o treino no CT Joaquim Grava e desconversou sobre o assunto. Ao ser questionado se pesava a vontade de jogar a Libertadores em 2018, o paraguaio focou na busca pelo título brasileiro deste ano:

- Minha vontade é ser campeão agora. Não posso pensar no futuro, no que pode acontecer, meu foco total é ser campeão, tentar ganhar os próximos jogos e depois ver o que acontece. Não só eu, meus companheiros pensam da mesma forma porque estamos jogando um torneio e é importante esse foco. Depois teremos tempo e analisar - afirmou o zagueiro de 26 anos.





O paraguaio chegou ao Corinthians no início de 2016, contratado do Libertad (PAR). Neste ano, tornou-se um dos líderes do elenco e participou de 52 jogos, chegando a 94 no total.

As boas atuações fizeram Balbuena despertar interesse de clubes europeus. No meio deste ano, o zagueiro recebeu oferta do Genoa (ITA), recusada pelo Corinthians, e ainda foi sondado por outros times.