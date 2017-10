A dinamarquesa Caroline Wozniacki conquistou o título mais importante de sua carreira, neste domingo, depois de superar a americana Venus Williams por um duplo 6-4 na final do WTA Finals disputado em Cingapura.

Wozniacki, ex-número 1 do mundo em 2010, nunca venceu um torneio de Grand Slam. Na partida, dominou a veterana Williams, que se tornou a finalista mais velha do torneio com 37 anos.