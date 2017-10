Nesta segunda-feira, o Comitê Disciplinar da Uefa anunciou que o SC Braga, de Portugal, foi punido após insultos racistas por parte de alguns torcedores. Com isso, a equipe precisará pagar uma multa e terá parte das arquibancadas do Estádio Municipal fechada na próxima partida pela Liga Europa.

O episódio aconteceu no último dia 19, em confronto vencido pelo Ludogorets por 2 a 0. No duelo contra o Hoffenheim, dia 23 de novembro, os portugueses terão mil lugares fechados, que serão ocupados com uma faixa com o lema de “Equal Game” (Jogo Igual), campanha da Uefa que promove a igualdade.