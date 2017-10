GABRIEL BOUYS / AFP

O Real Madrid terá dois desfalques para o confronto contra o Tottenham nesta quarta-feira, às 17h45 (de Brasília), que vale a liderança do Grupo H da Liga dos Campeões. O goleiro Keylor Navas e o atacante Gareth Bale não se recuperaram de lesão e estão fora do duelo contra os ingleses, de acordo com o jornal "Marca".

Com a ausência da dupla, o técnico Zinedine Zidane deve manter Kiko Casilla no gol e Isco no meio de campo do Real Madrid, como já vem ocorrendo na temporada.

Bale já iniciou a transição para o gramado por conta de uma lesão na panturrilha. Era esperado que voltasse contra o Tottenham, no Wembley, mas o jogador continuou trabalhando separadamente do restante dos jogadores nesta segunda-feira.