Jamie Squire / Getty Images/AFP

Em um duelo emocionante, com entrada extra e muitos home runs, o Houston Astros venceu o Los Angeles Dodgers no jogo 5 da World Series na madrugada desta segunda-feira (30), por 13 a 12, e está a uma vitória de levantar o caneco da MLB. O jogo de domingo durou impressionantes 5h17min. O Astros já havia tomado a dianteira na sexta-feira (27) ao vencer o jogo 3, mas o time da Califórnia tinha empatado a série no último sábado (28).

Jogando fora de casa, no Minute Maid Park, o Dodgers abriu 3 a 0 no placar logo na primeira entrada após Logan Forsythe impulsionar Chris Taylor e Justin Turner por meio de uma rebatida simples contra Dallas Keuchel, e Enrique Hernandez cruzar home plate. Keuchel voltou a ser castigado na quarta entrada, quando Austin Barnes impulsionou Forsythe. Keuchel foi substituído por Luke Gregerson, que fechou a entrada após o estrago provocado pelos rebatedores do Dodgers.

No entanto, a reação do Astros aconteceu na parte baixa da mesma entrada. Carlos Correa conseguiu impulsionar George Springer após rebatida dupla contra o astro Clayton Kershaw. O ace do Dodgers sofreu ainda mais no inning. Yuli Gurriel rebateu um home run com dois jogadores em base. Tudo igual no placar.

Na quinta entrada, Collin McHugh entrou no montinho do Astros no lugar de Gregerson. No inning, o Dodgers voltou a se distanciar no placar. Cody Bellinger conseguiu um home run de três corridas contra McHugh: 7 a 4. A vantagem não durou muito tempo. Na parte baixa do quinto inning, Kershaw saiu do jogo após ceder dois walks. Em seu lugar, entrou Kenta Maeda. Com dois jogadores em base, o arremessador japonês cedeu um home run contra Jose Altuve logo no seu primeiro confronto no jogo. Placar empatado em 7 a 7.

No sexto inning, McHugh continuou no montinho pelo Astros. No Dodgers, Maeda deu lugar a Tony Watson. McHugh e Watson não cederam corridas no inning. Na sétima entrada, McHugh saiu e deu lugar a Brad Peacock. Após deixar Turner chegar em base, Peacock cedeu uma tripla e Bellinger. Turner foi impulsionado ao home plate, deixando o Dodgers na frente por 8 a 7.

O Astros empatou o jogo na mesma entrada após home run de Springer contra Brandon Morrow, que substituiu Watson. Morrow não entrou bem no jogo. O arremessador cedeu uma rebatida dupla a Altuve, que impulsionou Bregman. Com Altuve em base, Correa rebateu a bolinha para fora dos limites do campo de jogo: 11 a 8 para o time da casa. Essa jogada foi o fim da linha para Morrow, que saiu para dar lugar a Tony Cingrani, que conseguiu fechar a entrada.

Na oitava entrada, Peacock saiu do montinho após conseguir apenas uma eliminação e ceder duas bases. Will Harris entrou no jogo. Harris cedeu uma dupla a Corey Seager, que impulsionou Joc Pederson ao home plate, diminuindo a vantagem do Astros para apenas duas corridas. Mais mudança nos arremessadores do Astros. Harris saiu. Chris Devenski entrou e não cedeu corridas.

Brian McCann deixou a diferença no marcador em três corridas novamente ao anotar um home run contra Cingrani: 12 a 9 para o Astros. O fato causou a saída de Cingrani para a entrada de Ross Stripling, que não cedeu corrida no inning.

O Astros entrou no nono inning com a vantagem de três corridas no placar. O time da casa optou por deixar Devenski tentar fechar a partida e garantir a vitória no jogo cinco da série. Porém, em seu primeiro confronto na entrada, Devenski cedeu um walk a Bellinger. Com um companheiro em base, Yasiel Puig rebateu um home run contra Devenski, diminuindo a vantagem do Astros para apenas uma corrida. A partir dessa jogada, Devenski começou a sofrer. O arremessador cedeu uma dupla para Barnes e viu o Dodgers empatar o jogo após rebatida simples de Taylor, que impulsionou Barnes.

Na parte baixa da nona entrada, o fechador do Dodgers, Kenley Jensen, entrou nos arremessos. Jensen conseguiu sair do inning sem ceder corridas, forçando a necessidade de entrada extra. Joe Musgrove entrou no montinho pelo Astros no décimo inning. Musgrove cedeu uma base e forçou a eliminação de três rebatedores, garantindo o 12 a 12 no placar.