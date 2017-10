Gregory Shamus / Getty Images/AFP

A procura por camisas dos times da NBA aumentou até 80% no e-commerce na primeira semana de outubro, em comparação com a última semana de Setembro. A nova temporada da liga começou há uma semana. O número foi obtido em levantamento realizado pelo Cuponomia, portal que reúne ofertas e cupons de desconto para compras online.

Golden State Warriors, Cleveland Cavaliers, Boston Celtics, Los Angeles Lakers e Chicago Bulls são as equipes com as camisas mais procuradas. Vale destacar que houve, para esta temporada, uma mudança nos fornecedores de material esportivo de todos os times: a Adidas deu lugar a Nike.

As buscas pelas camisas do Cleveland Cavaliers, finalista da última temporada e time do astro LeBron James, aumentaram 72% na internet. A procura por camisas do atual campeão, o Golden State Warriors, cresceu 80%. Já as pesquisas pelos uniformes do Boston Celtics e dos Los Angeles Lakers chegaram a crescer 35% e 25%, respectivamente, na primeira semana de outubro.