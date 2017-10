Há uma tendência recente no basquete dos Estados Unidos: jogadores ficam apenas um ano na universidade e, em seguida, abrem mão dos três anos finais de carreira na NCAA para se profissionalizar e atuar na NBA . Uma regra adotada em 2006 proíbe que os jogadores saiam diretamente do ensino médio para o nível profissional, como acontecia frequentemente com potenciais estrelas. Mas o sistema de ficar apenas um ano na universidade também não agrada. Por isso, a NBA já tem novos planos.

A ideia é permitir que os jogadores saiam do ensino médio e já possam ser draftados imediatamente pelos times da NBA. No entanto, eles precisarão ficar um ano na G-League — liga de desenvolvimento da NBA. Neste caso, os jovens atletas já seriam liberados para receber salários, não precisariam se preocupar com as atribuições estudantis — que se tornam inefetivas, já que eles não se formam de qualquer maneira — e, ao mesmo tempo, haveria uma valorização da liga de desenvolvimento, um produto no qual a NBA tem investido nos últimos anos.