Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na vitória sobre o Cruzeiro

Inter venceu por 3 a 0 no Beira-Rio.

O Inter venceu a primeira no Brasileirão 2025 . Em jogo válido pela segunda rodada, o time de Roger Machado bateu o Cruzeiro por 3 a 0 , neste domingo (6), no Beira-Rio.

Alan Patrick, Valencia e Borré marcaram os gols do Colorado. Foram dois na etapa inicial, após o Cruzeiro ficar com um a menos — Jonathan foi expulso —, e outro aos 33 do segundo tempo.