A análise da expulsão de zagueiro do Cruzeiro no jogo contra o Inter; veja vídeo

O primeiro tempo entre Inter e Cruzeiro, neste domingo (6), pela segunda rodada do Brasileirão, foi marcado pela expulsão polêmica do zagueiro Jonathan Jesus , da equipe mineira.

Wesley, do Inter, foi lançado por Vitão, dominou e partiu em direção à área adversária. No entendimento do árbitro Marcelo de Lima Henrique, Jonathan Jesus cometeu falta no atacante colorado antes de ele entrar na área. Por ser o último homem, levou o cartão vermelho.