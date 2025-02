"Talvez a gente precise buscar outro jogador", diz Roger sobre provável saída de Thiago Maia do Inter

Thiago Maia provavelmente será jogador do Santos para sequência da temporada.

Na entrevista pós-jogo da vitória do Inter sobre o São Luiz, o técnico Roger Machado foi perguntado se o substituto de Thiago Maia já está no Beira-Rio . O volante está próximo de acertar sua transferência ao Santos .

— Tem o Bruno (Henrique). A função que eles faz é a mesma (do Thiago Maia), e eu sempre digo que é o motor e o coração do time. Mas ela nunca é feita por um jogador só. Às vezes o Thiago joga 60 minutos, o Bruno faz os outros 40 de tempo — explicou.

Na sequência, o treinador afirmou que, com a provável venda de Thiago Maia, o Inter precisará ir ao mercado para reforçar o elenco .

— Talvez, se acontecer a saída do Thiago, a gente precise buscar um outro jogador, com características parecidas, para que a gente consiga ter no mínimo dois jogadores para fazer a função — dissertou.