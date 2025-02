Com retorno dos selecionáveis, Roger comanda penúltimo treino do Inter antes da semifinal do Gauchão

Gustavo Prado é opção para o jogo de sábado. Ricardo Duarte / Inter/Divulgação

O técnico Roger Machado comandou na manhã desta quinta-feira (20) a penúltima atividade do Inter antes da partida contra o Caxias, sábado (22), pela semifinal do Gauchão. Na atividade, que foi fechada para a imprensa, o treinador esboçou a escalação que estará em campo no Estádio Centenário.

Roger ganhou dois reforços importantes na atividade desta quinta-feira. Os campeões do Sul-Americano Sub-20 com a Seleção brasileira Gustavo Prado e Ricardo Mathias retomaram os treinamentos no CT Parque Gigante e são opções para a partida na Serra.

Sem contar com Alan Patrick e Wesley, o treinador pode manter a base do time que atuou diante do Monsoon. O quarteto final seria formado por Carbonero, Wanderson, Borré e Valencia. Vitinho é uma opção de velocidade para a vaga de Wanderson ou para o lugar de Valencia. Caso opte pela segunda opção, Borré seria escalado mais à frente.

Um provável time do Inter tem: Anthoni; Aguirre, Vitão, Victor Gabriel e Bernabei; Fernando e Bruno Henrique; Carbonero, Wanderson (Vitinho), Borré e Valencia.

O último treinamento antes da viagem para Caxias do Sul está marcado para a manhã desta sexta-feira (21). A partida contra o Caxias ocorre neste sábado, às 16h30min. O jogo é válido pelo confronto de ida da semifinal do Gauchão.