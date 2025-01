Wanderson, Ramon e dívidas: executivo do Inter atualiza atuação do clube no mercado

André Mazzuco concedeu entrevista no gramado do Estádio do Vale. Bruno Flores / Agência RBS / Divulgação

Antes da partida contra o São José nesta terça-feira (28), o executivo de futebol André Mazzuco, concedeu entrevista coletiva e atualizou as negociações do Inter no mercado de transferências.

O dirigente confirmou o interesse do Palmeiras pelo atacante Wanderson. Contudo, ele disse que "não passou ainda de uma troca de ideias".

— Tem sondagens, sim. Hoje (terça-feira) saiu a notícia do Palmeiras. Tem outros clubes também que buscam. De modo geral, os atleta do Inter estão valorizados. Os ativos do clube são ativos importantes, recebem sondagens o tempo todo. O Wanderson é um deles. Não só do Palmeiras, mas outros clubes também que chegam no Inter, conversam, não passou ainda de uma troca de ideias, mas tem conversas em andamento — explicou.

Ainda conforme Mazzuco, o Inter mantém conversas com o Olympiacos, da Grécia, para contratar o lateral-esquerdo Ramon que, no ano passado, atuou pelo Cuiabá.

— A gente tem conversas com o Olympiacos, já não são de hoje. É um dos nomes que está no radar — acrescentou.

O executivo também negou qualquer interesse pelo lateral-direito Bustos, vendido pelo Inter ao River Plate em agosto de 2024, e pelo zagueiro Mariano Troilo, do Belgrano.

O lateral-direito Nathan, utilizado contra o São José, está integrado ao grupo após a lesão de Bruno Gomes. Ele pertence ao Santos e segue emprestado ao Colorado até junho de 2025. O atleta chegou a ser envolvido em negociação recente, de acordo com Mazzuco, mas a situação não avançou.

Dívidas

O Inter estuda diversos modelos de negócio para efetuar contratações. Inclusão de atletas e abatimento de dívidas não estão descartados. Na entrevista, Mazzuco fez questão de comentar sobre os débitos colorados:

— O futebol brasileiro é uma bolha que está para estourar. Está extremamente valorizado, com salários altos, com operações muito altas. Eu garanto para vocês que a maioria dos clubes tem dívida com alguém. Não é uma questão só do Inter. É claro que a gente tem um plano estratégico de equalização. Não é uma coisa que vai ser resolvida da noite para o dia.

O dirigente lembrou que o Inter também tem dinheiro a receber de outros clubes.

— O Inter é credor de muitos clubes no Brasil. A gente também tem dinheiro para receber e bastante. Até brincando com o presidente, talvez esse cálculo esteja positivo para nós — complementou.