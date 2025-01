Torcida do Inter esgota pré-venda de nova camisa colorada em menos de duas horas

A torcida colorada parece ter gostado da nova camisa de seu time para 2025. Menos de duas horas depois da apresentação do uniforme , que ocorreu na entrada em campo para o amistoso contra o México , o Inter anunciou que todas as 1.975 unidades, exclusivas e numeradas, na pré-venda foram esgotadas .

As camisas seguem disponíveis para venda, mas sem a personalização exclusiva. O valor da camisa era de R$ 399,90 . Segundo o clube, aqueles que adquiriram na pré-venda foram privilegiados de receber a camisa antes do lançamento oficial, previsto para março de 2025 .

