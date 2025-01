Inter apresenta novo uniforme para a temporada de 2025; veja fotos

O torcedor colorado, enfim, conheceu o uniforme de seu time para 2025 . O Inter aproveitou o amistoso contra o México, nesta quinta (16), para apresentar o seu principal fardamento para temporada. A equipe de Roger Machado entrou em campo com as tradicionais camisas vermelhas e calções brancos. Veja imagens acima .

Pôde-se notar que os números dos atletas ganharam mais destaque na parte de trás, assim como a escrita dos nomes , que têm formatação diferente em relação à dos últimos anos. Além disso, seguem a tradicionais listras da Adidas , fornecedora do material esportivo do Inter.

Para este jogo, que tem caráter festivo, o uniforme colorado é "liso" , sem a presença de marcas. Apesar de ser utilizado no amistoso contra o México, o lançamento oficial do uniforme está previsto para março.

Venda

Segundo o clube, as primeiras 1975 unidades, exclusivas e numeradas, estarão disponíveis para a venda na noite desta quinta no site da loja do Inter. O preço é de R$ 399,90.