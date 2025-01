Problema com o VAR no jogo do Inter é resolvido após chuvarada e água na cabine

O temporal que caiu em Novo Hamburgo no final da tarde desta terça-feira (28) inundou o gramado do Estádio do Vale e chegou a ameaçar a utilização do VAR na partida do Inter contra o São José. Depois que a chuva parou, funcionários do Novo Hamburgo e do São José conseguiram resolver a situação, permitindo que o duelo válido pela terceira rodada do Gauchão saia normalmente e com o árbitro de vídeo.