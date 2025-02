Inter x Brasil de Pelotas: tudo sobre o jogo da 5ª rodada do Gauchão. Arte GZH

O confronto entre Inter x Brasil de Pelotas, válido pela 5ª rodada do Gauchão, será às 20h desta quarta-feira (5). A partida ocorre no Beira-Rio, em Porto Alegre.

O Colorado vem de vitória em casa sobre o Avenida, na rodada passada. Na liderança do Grupo B, o clube tem 10 pontos conquistados.

Já o Xavante venceu a primeira no Gauchão, fazendo 1 a 0 sobre o São José, no Bento Freitas. O Brasil é o segundo no Grupo C, com cinco pontos.

Prováveis escalações para Inter x Brasil de Pelotas

Inter: Anthoni; Nathan, Rogel, Kaique Rocha e Ramon (Pablo); Ronaldo e Luis Otávio; Vitinho, (Yago Noal ou Lucca) e Carbonero; Enner Valencia. Técnico: Roger Machado.

Brasil-Pel: Wellington; Murillo, Bruno Miguel, G. Cerqueira e Higor; Rafael Gelati, Histone, Kaue, Juliano Fabro e Charopem; Mayco Félix. Técnico: William de Mattia.

Arbitragem para Inter x Brasil de Pelotas

Roger Goulart, auxiliado por Tiago Augusto Kappes Diel e Fagner Bueno Cortes. VAR: Douglas Schwengber da Silva.

Onde assistir a Inter x Brasil de Pelotas

GZH acompanha o jogo em tempo real ;

acompanha o jogo em ; Siga a narração torcedora em GZH ( App Store e Google Play ) — saiba como selecionar seu time clicando aqui ;

e ) — saiba como selecionar seu time A Jornada Digital da Gaúcha começa às 19h;

A Rádio Gaúcha abre a jornada às 19h ;

; O Gaúcha Sports Bar exibe a partida;

O Premiere anuncia a transmissão.

Como chegam Inter e Brasil de Pelotas

Inter

Pensando no Gre-Nal 444 do final de semana, o Colorado deve poupar os principais jogadores contra o Xavante. Dessa forma, é a oportunidade de atletas que atuaram pouco mostrarem para Roger Machado que merecem mais minutos em campo.

Brasil de Pelotas

O Xavante terá dois desfalques por suspensão. Os defensores Áquila e Gabriel Moysés. Apesar disso, a equipe do técnico William de Mattia deve seguir o mesmo que venceu o São José no final de semana.

Ingressos para Inter x Brasil de Pelotas

Os ingressos para Inter x Brasil de Pelotas já podem ser comprados pelo Mundo Colorado. As vendas ocorrem até o dia do jogo, às 21h. Os valores variam de R$ 20 a R$ 190, de acordo com a disponibilidade.

