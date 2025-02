Reforço do Inter, Ramon diz ser um lateral parecido com Bernabei: "Sou ofensivo"

Ramon surgiu com destaque em 2018 na base do Flamengo , onde tinha status de grande promessa. Após um período emprestado ao Bragantino, foi vendido ao Olympiacos-GRE. No futebol europeu, porém, onde também defendeu o Espanyol-ESP, o atleta não teve sequência como titular . O jogador retomou o ritmo em 2024, quando se destacou no Cuiabá, chamando atenção da direção colorada.

— Espero ajudar ao máximo o Inter. Sei da grandeza do clube, é um clube gigantesco. Espero aprender bastante com os grandes jogadores do grupo. O Roger me disse que espera ver aquele Ramon que surgiu no Flamengo, com alegria, apoiando e jogando leve. Espero estar no fim do ano comemorando coisas boas — finalizou.