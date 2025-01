Polícia Civil investiga suposto caso de injúria racial contra Enner Valencia no Beira-Rio

Ocorrência foi registrada no amistoso entre Inter e México. Michël Pozzi / Agencia RBS

A Delegacia de Combate à Intolerância da Capital abriu investigação sobre o suposto caso de injúria racial contra Enner Valencia no jogo entre Inter e México, no Beira-Rio, em 16 de janeiro. A informação foi confirmada pela delegada Tatiana Bastos à Zero Hora nesta quarta-feira (22).

Duas pessoas foram ouvidas até o momento, além do suspeito. O investigado é um homem de 39 anos, morador de Porto Alegre, identificado como torcedor colorado. Ele optou por se manifestar apenas em juízo.

As imagens das arquibancadas foram fornecidas pelo Centro de Comando de Operações do Estádio. Os vídeos estão sendo analisados.

A ocorrência de injúria racial foi registrada durante o amistoso entre Inter e México. O suspeito de ter xingado Valencia e uma testemunha que teria presenciado o fato foram encaminhados ao posto da 2ª Delegacia de Polícia no Beira-Rio.

A primeira versão apurada por Zero Hora apontou que o homem teria utilizado as palavras "negro sujo" para se referir ao jogador do Inter no momento em que ele era substituído, no segundo tempo. Contudo, no boletim de ocorrência, foi descrita a expressão "que nego lixo", segundo Tatiana Bastos.

De acordo com o delegado Vinicius Nahan, que atendeu a ocorrência no Beira-Rio, o torcedor apresentava sinais visíveis de embriaguez e admitiu ter ingerido bebida alcoólica na ocasião.