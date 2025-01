Atleta teve 2024 de altos e baixos em Avellaneda. JUAN MABROMATA / AFP

O atacante Johan Carbonero, de 25 anos, é o novo reforço do Inter. O ponta foi anunciado oficialmente nesta quarta-feira (22). O modelo do negócio será de empréstimo por um ano, junto ao Racing — onde sagrou-se campeão da Sul-Americana no ano passado —, com a opção de compra.

Natural de Santander de Quilichao, a Terra do Ouro na Colômbia, Carbonero teve altos e baixos pelo clube argentino na última temporada. Ele chega ao Beira-Rio para disputar posição com Wesley, Wanderson e Vitinho — outro recém-contratado.

Revelado como uma promessa do futebol colombiano, o atacante chamou a atenção de clubes argentinos e, em 2020, acertou sua transferência para o Gimnasia La Plata. Dois anos depois, andou alguns quilômetros e saiu de La Plata para Avellaneda, fechando com o Racing.

"Lindo desafio"

Logo após o anúncio, o Inter divulgou em suas redes sociais um vídeo com as primeiras palavras de Carbonero com a camisa do Inter. E comemorou a oportunidade que terá na carreira ao jogar no Brasil:

— Acredito que seja um lindo desafio para mim. Ainda mais, num clube tão grande como é o Inter — afirmou.

No vídeo, Carbonero aparece cumprimentando os novos companheiros de time, o diretor esportivo Andrés D'Alessandro e o técnico Roger Machado. O jogador disse estar "muito feliz" de estar em Porto Alegre:

— Aqui tem jogadores de qualidade impressionante. É um grande teste para mim, para ver que estou pronto. Tenho que aproveitar da melhor maneira — destacou.