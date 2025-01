Desequilibrante, habilidoso e decisivo: o que se fala sobre reforço colombiano a ser anunciado pelo Inter 

Carbonero é um atacante destro que atua pelo lado esquerdo. Divulgação / Racing

O Inter vai confirmar nos próximos dias a contratação do atacante colombiano Johan Carbonero. O atleta já vem treinando no CT Parque Gigante e o seu anúncio oficial depende apenas de um documento que será enviado pela Federação Argentina de Futebol (AFA).

Aos 25 anos, o colombiano desembarca em Porto Alegre com o objetivo de reencontrar o bom futebol mostrado na temporada de 2022, quando foi peça fundamental no vice-campeonato argentino do Racing-ARG.

— O Inter contratou um jogador desequilibrante no um contra um. Ele é muito habilidoso e rápido. É capaz de ganhar um jogo sozinho, mas precisa recuperar sua confiança. Ele a perdeu depois de sofrer uma grave lesão no joelho esquerdo em 2022. Mas ele precisa estar bem de cabeça — disse Nicolás Montalá, jornalista do Diário Olé, setorista do clube argentino.

O Inter aposta no potencial de Johan Carbonero para disputar uma posição com Wesley. Nos últimos anos, no entanto, o colombiano perdeu espaço na equipe de Avellaneda. Em 2024, o atacante disputou 37 jogos pelo Racing, mas em apenas 16 foi titular.

— Ele jogou pouco em 2024. E o pouco que jogou, não conseguiu ter bom desempenho. Ele tem velocidade, drible e arremate jogando pela ponta esquerda do ataque. Mas, como disse, precisa recuperar sua autoestima — completou Montalá.

O Inter está pagando 350 mil dólares (R$ 2,1 milhões) pelo empréstimo de uma temporada junto ao Racing. O contrato de Carbonero terá uma cláusula com passe fixado para uma futura negociação entre os clubes.