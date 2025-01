Borré aponta falta de ritmo do Inter contra o México, mas garante: "Chegaremos em boa forma ao Gauchão"

Colombiano começou como titular do Colorado e foi substituído no segundo tempo.

O Inter perdeu seu primeiro jogo de 2025 . No amistoso da noite desta quinta-feira (16), no Beira-Rio, a equipe de Roger Machado levou 2 a 0 da seleção mexicana . Na saída de campo, o atacante Rafael Borré lamentou a derrota e destacou o que, para ele, sacramentou o resultado .

— Vimos que eles (os mexicanos) estavam bem organizados, num ritmo bom. E podemos ver que nosso time sentiu com a falta de rimo . Isso é sentido pela falta de jogos, esse foi o primeiro da temporada, vamos recuperar isso com os treinos — explicou o atacante, que completou:

O próximo compromisso do Inter é na quarta-feira (22), quando estreia no Gauchão, contra o Guarany de Bagé, fora de casa. Borré ainda aproveitou para frisar a importância do Estadual e tranquilizar o torcedor quanto ao ritmo de jogo até a competição: