Cotação ZH: as notas dos jogadores do Inter na derrota para o México

Inter e México se enfrentaram diante de 43.011 pessoas no Beira-Rio. Arte GZH

O Inter perdeu para o México por 2 a 0 nesta quinta-feira (16), no Beira-Rio. Érik Lira e Ruvalcaba marcaram para os visitantes. O amistoso abriu a temporada de 2025 para o Colorado.

O time de Roger Machado estreia no Gauchão na próxima quarta-feira (22), às 19h. O adversário será o Guarany de Bagé, no estádio Estrela d'Alva.

Confira as notas dos jogadores do Inter

Anthoni

Não fosse por ele, o Inter teria perdido de mais. Não teve culpa nos gols. Fez três boas defesas no primeiro tempo. Nota 7

Bruno Gomes

Pouco tempo em campo. Saiu com uma indisposição. Sem nota.

Clayton Sampaio

Sofreu bastante com os contra-ataques mexicanos. Furou uma bola que deixou Anthoni vendido. Nota 4

Vitão

Pareceu sentir o ritmo do começo da temporada. Teve dificuldades com os atacantes do México. Nota 5

Aguirre

Estava bem pelo lado esquerdo, enquanto fazia parceria com Wesley. Quando foi para a direita, caiu de rendimento. Os dois gols do México saíram pelo seu lado. Nota 4,5

Rômulo

Sofreu com a falta de ritmo e com certa desorganização defensiva do Inter. Nota 5

Thiago Maia

Mostrou disposição, mas teve algumas dificuldades na marcação. Nota 5,5

Alan Patrick

Apagado. Não conseguiu criar chances para o Inter. Nota 5

Wesley

As melhores chances do Inter nasceram dos seus pés ainda no primeiro tempo. Foi o escape pelo lado esquerdo de ataque. Nota 6,5

Valencia

Apareceu no jogo já depois dos 30 minutos do primeiro tempo. Criou uma chance que poderia ter sido finalizada melhor. Nota 6

Borré

Fora de posição no primeiro tempo. Na etapa final, jogou alguns minutos centralizado, mas não teve bom rendimento. Nota 5

Pablo

Bastante vigoroso. Pode ser uma boa alternativa para a esquerda no restante do ano. Nota 5,5

Wanderson

Se faltou pontaria, sobrou vontade. As duas chances do Inter no segundo tempo saíram após sua entrada. Nota 6

Victor Gabriel

Entrou quando o Inter já não sofria mais na defesa. Nota 5,5

Vitinho

Bastante vigor pelo lado do campo. Tentou criar oportunidades ao Colorado. Nota 6

Bruno Henrique

O México pouco criava quando o camisa 8 entrou. Nota 5,5

Luiz Otávio

Entrou quando faltava pouco tempo. Sem nota

Gustavo

Pouco tocou na bola enquanto esteve em campo. Sem nota

Yago Noal

Foram poucos minutos em campo. Sem nota