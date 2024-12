Ex-presidente do Inter, Fernando Carvalho elogia Roger: "Tem perfeito domínio do grupo"

Ao ser questionado sobre a evolução do Inter na temporada, após eliminações no Gauchão e na Copa do Brasil, Fernando Carvalho respondeu:

— O futebol tem como protagonista do departamento o executivo, que, no caso do Inter, seriam tanto o (André) Mazzuco quanto o D'Alessandro, e o (José Olavo) Bisol eu não conheço muito bem, mas o D'Ale eu sei o que ele pensa e o que ele gosta. Certamente isso teve uma repercussão no andamento pela boa gestão que ele começou a fazer. Mas, acima de tudo, acho que o ingresso do Roger é que deu ao Inter esse crescimento. Nunca conversei com o Roger sobre futebol, mas admiro o que ele verbaliza, e também o que ele faz dentro do campo