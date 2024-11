Definir o posicionamento ideal dos laterais Braian Aguirre e Renê será a grande prioridade do técnico do Inter, Roger Machado, nos nove dias de treinos que terá até o jogo contra o Vasco, na quinta-feira da semana que vem (21). O comandante prevê ajustes táticos para acomodar na equipe o argentino e o ex-jogador do Flamengo, que serão as novidades na partida.