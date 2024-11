O Inter venceu o Vasco e chegou ao 15º jogo de invencibilidade no Brasileirão. Após o jogo, o técnico Roger Machado foi questionado sobre a chave para a campanha colorada a ressaltou a capacidade de pressionar no campo de ataque que o time demonstra. Essa característica citada pelo treinador foi decisiva no lance do gol marcado por Wesley em São Januário.