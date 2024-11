Em Nota Notícia

Idealizador do Dia da Consciência Negra repudia ataques a Roger Machado

Antônio Carlos Côrtes, remanescente do grupo Palmares e cidadão emérito de Porto Alegre, se posicionou contra as ofensas proferidas ao treinador do Inter após sua fala sobre racismo no futebol e na sociedade

