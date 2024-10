Os trabalhos comandados por Roger Machado no CT Parque Gigante, durante este período de data Fifa, ocorrem com a ausência de três selecionáveis: Rochet e Valencia, servindo às seleções de Uruguai e Equador, respectivamente, e o meia-atacante Gustavo Prado, que treina com a seleção brasileira sub-20. O trio é aguardado na próxima quarta (16) em Porto Alegre.