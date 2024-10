Em 2024, o Inter conseguiu um feito que não ocorria há 50 anos: vencer três Gre-Nais em uma mesma temporada. A última vez que isso havia acontecido foi em 1974 — duas vezes pelo Campeonato Gaúcho, com o hexacampeonato, e uma pelo Brasileirão. Inclusive, o ex-ponta direita Valdomiro, homenageado no clássico do último sábado (19) pela torcida colorada, balançou as redes do rival por duas ocasiões.