O atacante João Victor, de 17 anos, assinou o primeiro contrato profissional com o Inter neste mês de outubro. Apesar da idade, o atleta carioca já conta com multas milionárias para sair do clube gaúcho: R$ 14 milhões para o mercado brasileiro e 60 milhões de euros para o futebol do Exterior. Os valores foram repassados a Zero Hora pela assessoria do jogador.