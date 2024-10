Um Gre-Nal nunca termina em si mesmo. O resultado e as atuações reverberam para a sequência do ano, o que faz com que o jogo de sábado (19) valha além dos três pontos distribuídos ao vencedor. No caso do Inter, vale um melhor posicionamento no cenário por uma vaga à Libertadores, a manutenção do moral elevado para as partidas finais da temporada, além de poder complicar a vida do rival na classificação.